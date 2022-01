Lehrer streiken wegen zu wenig Corona-Schutz

Wegen eines Lehrerstreiks kann im Elsass vielerorts kein regulärer Unterricht stattfinden. Gewerkschaften hatten für diesen Donnerstag landesweit zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, weil sie den Corona-Infektionsschutz in den Schulen für unzureichend halten. Grundlagen würden sich ständig ändern, die Protokolle nicht funktionieren, heißt es in einer Mitteilung von insgesamt elf Gewerkschaften. Es fehle an geeigneten Instrumenten, um zu gewährleisten, dass die Schulen ordnungsgemäß funktionierten. Im nördlichen Elsass liegt der Corona-Inzidenzwert inzwischen über 3000. Trotzdem werden auch dort die Quarantäne-Regeln und die Vorgaben für Corona-Tests an Schulen gelockert. Gleichzeitig kritisierten Lehrkräfte, zunächst nur waschbare Stoffmasken erhalten zu haben. Es gebe viele Krankheitsausfälle.