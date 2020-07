per Mail teilen

Ein Legehennen-Betrieb im Markgräflerland ist gesperrt worden. Gegen den Landwirt wurden schwere Vorwürfe erhoben. Einige hundert seiner Hühner sollen im Stall verendet sein.

Mehr als 700 Tiere, so bestätigt das Veterinäramt im Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald auf SWR-Nachfrage, sollen auf einem Hof im Markgräflerland verendet sein. Die Polizei Freiburg meldete als Grund gravierende bauliche und hygienische Mängel. Das Veterinäramt benennt Löcher in der Stalldecke und Schimmelbefall an den Wänden. Die Behörde sei nach Hinweisen aus der Bevölkerung auf den Fall des Eierproduzenten im Markgräflerland aufmerksam geworden.

Vorerst keine Tiere mehr halten

Dem Landwirt wurde das Halten von Tieren bis auf Weiteres untersagt. Das Ganze hat auch ein rechtliches Nachspiel. Gegen ihn wird wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Für den Verbraucher besteht laut Veterinäramt kein Risiko.