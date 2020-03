Der Lieblingsplatz unserer Kollegin Christine Veenstra ist der Balkon - besonders jetzt. Sie wohnt in Straßburg und erzählt im Videotagebuch, wie sie mit der Ausgangssperre umgeht.

Der Balkon ist Christine Veenstras Kontakt zur Außenwelt. Was machen die Nachbarn gerade? Läuft jemand unten auf der Straße vorbei? So bekommt die SWR Reporterin wenigstens ein bisschen was von ihrer Umgebung mit, denn in Frankreich gilt seit Dienstagmittag Ausgangssperre

Ein Videotagebuch aus Straßburg