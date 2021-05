per Mail teilen

Leben auf der Großbaustelle – klingt nach einem Albtraum. Für Familie Jurkschat ist dies seit elf Jahren bittere Realität. Ein Ende ist nicht in Sicht, die Nerven liegen blank.

Baulärm seit elf Jahren

Wenn Artutras Jurkschat aus dem Fenster schaut, dann sieht und hört er schweres Gerät. Seit 2010 wird hier in Haltingen, einem Stadtteil von Weil am Rhein (Kreis Lörrach), die Rheintalbahn ausgebaut. Das bedeutet: LKW müssen tonnenweise Erde und Material transportieren - direkt am Haus der Jurkschats vorbei. Dazu kommen Bagger, Kran, Radlader und ständiger Baulärm, der oft schon um sechs Uhr morgens beginnt und erst um fünf Uhr abends endet.

„Das macht uns körperlich und psychisch kaputt. Man überlegt, was man machen könnte. Wir würden sogar ausziehen, aber wohin?“ Artutras Jurkschat, Anwohner einer Großbaustelle in Weil am Rhein

Traum vom eigenen Haus wird zum Alptraum

Auch für Ehefrau Auschra ist die Situation an manchen Tagen kaum noch zu ertragen. Dabei hatten sie sich alles so schön vorgestellt. Beide stammen aus Litauen und träumten vom Eigenheim in Deutschland. Aber sie hatten wenig Geld, haben das Haus 2004 recht günstig bekommen, weil klar war, dass die Bahn Jahre später den Ausbau beginnen würde.

Baulärm beim Frühstück: Das Ehepaar Jurkschat ist mit den Nerven am Ende. SWR Kristin Haub

Presslufthammer bringt Geschirr zum klappern

Ursprünglich hieß es, 2017 sei alles fertig. Nun ist 2021 und ein Ende frühestens in fünf Jahren in Sicht. Während das Paar frühstückt, vibriert es dumpf, im Schrank klappert das Geschirr: Draußen sind wieder mal Presslufthammer im Einsatz.

"Ich höre das schon nachts. Bei mir brummt schon alles im Ohr. Das kriege ich nicht mehr los!“ Artutras Jurkschat, lärmgeplante Anwohnerin

Schlimmer geht immer: jetzt noch Brückenabriss

Die Bahn verspricht, die Belastung für die Familie auf ein Minimum zu reduzieren. Allerdings baut hier nicht nur die Bahn, sondern zudem auch noch die Stadt: und zwar eine neue Brücke. Dafür soll die alte Brücke abgerissen werden. Direkt neben dem Haus der Jurkschats. Allein die Vorstellung macht ihnen jetzt schon Angst.

Schon morgens im Badezimmer blicken sie dann demnächst auf die Abrissarbeiten, während auf der Gegenseite die anderen Bauarbeiten weiter laufen. Diese Aussicht nach elf Jahren Dauerbelastung ist für Auschra Jurkschat kaum zu ertragen:

"Ich weiß nicht, ob ich das noch weitere drei bis fünf Jahre aushalten kann!“ Auschra Jurkschat

Keine Entlastung in Sicht

Auch bei der Stadtverwaltung ist man sich bewusst, welche Belastung das für die Jurkschats bedeutet. Zusätzlich zu der ohnehin schon prekären Situation. Daher verspricht auch Bürgermeister Rudolf Koger Unterstützung, wo es geht.

„Die Brücke muss ersetzt werden. Man kann nur versuchen, im Dialog, Lösungen zu finden.“ Rudolf Koger, Bürgermeister Stadt Weil am Rhein

Aber am Ende sind sie es, die hier leben müssen. Das bedeutet: weitere Jahre im Dauerlärm. "Wenn die Bahn endlich fertig ist, werden hier vielleicht noch Häuser oder etwas anderes gebaut", befürchten die Jurkschats.

Vor dem Haus der Jurkschats sorgen Bagger und andere Baumaschinen den ganzen Tag für Lärm. SWR Kristin Haub

Trotz allem hängen sie an ihrem Hau, und abkaufen würde es ihnen ohnehin niemand. Ein echter Albtraum. Ein bisschen Trost findet Artutras Jurkschat in der Musik. Er spielt Gitarre und singt dazu. Aber er weiß, lange werden er und seine Frau nicht mehr durchhalten.