Wegen Corona wurde das Laurentiusfest auf dem Feldberg abgesagt. Einige wenige sind dennoch am "Laurenzi-Tag" mit zünftigem Outfit zur Todtnauer Hütte gewandert.

Laurentius-Fest wegen Corona zum zweiten Mal abgesagt

Das Laurentiusfest auf dem Feldberg ist eines der bedeutendsten Volksfeste der Region. Zu Ehren des heiligen Laurentius, der am 10. August 258 in Rom den Märtyrertod starb, wurde auf dem Feldberg eine Kapelle erbaut: die Laurentius-Kapelle bei der Todtnauer Hütte. Traditionsgemäß beginnt der “Laurenzi-Tag” dort mit einem Festgottesdienst. Doch wegen der Pandemie wurde entschieden, dass das beliebte Volksfest - wie bereits im vergangenen Jahr auch - nicht stattfinden soll.

Kurz nach 9 Uhr morgens waren bei der Todtnauer Hütte dennoch einige Menschen unterwegs. Mehrere hatten sich zur Feier des Tages schon früh mit traditioneller Wanderausrüstung, also in Dirndl und Kniebundhosen, auf den Weg gemacht.

"Das ist wieder mal schön: Einfach mal eine Laurenzi-Wanderung machen ohne großen Betrieb. Das ist angenehm!

Von Massenauflauf wie sonst allerdings keine Spur. Das Laurentius-Fest, bei dem früher Einheimische, Hirten, Bauern und Gäste nach dem Festgottesdienst in den vielen Hütten rund um den Feldberg zusammen gekommen sind, hatte sich in den letzten Jahren zu einer Gaudi-Veranstaltung mit tausenden Menschen gewandelt. Alkohol floss dabei in Strömen. Trauriger Höhepunkt war vor zwei Jahren, als zwei betrunkene Männer abseits der Wanderwege einen Auerhahn erschlagen haben.

In diesem Jahr sind viele der Hütten, die normalerweise zum Einkehren einladen, geschlossen. So wird es am "Laurenzi-Tag" auf dem Feldberg überschaubar bleiben.

