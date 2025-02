Zur Laufenburger Fasnacht gehört er dazu: der große Lachs, den die Narren aus dem Rhein ziehen.

In Laufenburg hat die Städtlefastnacht mit der Salmanlandung begonnen. Die Fischerei hat eine lange Tradition auf beiden Seiten des Rheins. Der Laufenburger Lachs ist weit über die Landesgrenzen bekannt. Deshalb kommen die Narronen der Narro-Altfischerzunft Laufenburg auch aus zwei Ländern - aus dem badischen und dem Schweizerischen Laufenburg. Der Salm (altes Wort für Lachs) wird immer am dritten Faißen auf deutscher Seite von der Tschättermusik der Narrenzunft empfangen und über die Laufenbrücke in einem Netz in die Schweiz getragen.