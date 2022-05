"Laufenburger 8" - neuer Rundwanderweg durch zwei Länder

Die mittelalterliche Stadt am Rhein Laufenburg gibt es gleich zweimal: Auf deutscher Seite und in der Schweiz. Der neue Rundwanderweg "Laufenburger 8" verbindet jetzt diese beiden.

Laufenburg (Landkreis Waldshut) ist malerisch und wunderschön gelegen an einer Biegung des Rheins. Seit Jahrhunderten sind das Laufenburg in Deutschland und das in der Schweiz eng miteinander verbunden, doch einen gemeinsamen Wanderweg gab es bisher nicht. Wer am Rheinufer entlang schlendern wollte, lief in eine Sackgasse. Das wird jetzt anders - durch den neuen Rundwanderweg "Laufenburger 8".

Vogelgezwitscher und das leise Plätschern des Rheins sind die beiden Geräusche, die den Wanderer oder der Wanderin auf der "Laufenburger 8" stetig begleitet. Und das, obwohl der Rundweg durch zwei Städte führt. Die Zahl Acht steht für die Form des Wanderwegs.

Beide Laufenburg rücken näher zusammen

Früher hatte der Weg am Rheinufer die Form einer Sechs, denn ein wichtiges Teilstück fehlte. Jetzt wurde daraus eine Acht. Auf den grenzüberschreitenden Weg ist Herbert Weiss stolz. Er ist der Bürgermeister von Laufenburg in der Schweiz. Gemeinsam mit seinem Kollegen aus Laufenburg/Baden hat er jahrelang für den neuen Weg gekämpft. Die beiden Städte haben sich dadurch neu gefunden: "Wir konnten reden, diskutieren und auch streiten - das ist ein großer Mehrwert der entstanden ist", sagt Herbert Weiss.

"Unsere beiden Städte sind noch näher zusammengerückt."

Den Wunsch gab es schon länger, einen Weg entlang des Rheins zu haben - aber er war nicht einfach zu realisieren. Da waren beispielsweise die Kosten in Höhe von 2,8 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte davon hat jetzt aber die EU übernommen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern. Auch das Wasserkraftwerk am Rhein war anfangs ein Hindernis. Das darf jetzt aber doch passiert werden und ist nun eines der Highlights auf dem Weg.

"Wir haben eine Wanderstrecke, die einerseits direkt am Rhein liegt, aber auch erschlossen wurde mit technischen Konstruktionen, wie Hangebrücken."