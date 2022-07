Weil am Rhein: Laufbus statt Elterntaxi

Von sieben Startpunkten begleitet je ein Elternteil die Schüler in Weil am Rhein täglich auf festen Routen zur Rheinschule. Der gefährliche Stau vor der Schule hat damit ein Ende.

Pünktlich um viertel vor acht: Ein sogenannter Laufbus startet zur Rheinschule in Weil am Rhein, betreut von einem Elternteil. Zeitgleich startet an einer anderen Haltestelle eine andere Gruppe. Katharina Pracht begleitet ihre Tochter und weitere Mitschüler. Vor einigen Monaten ging es hier, wenige Meter vor der Schule, noch ganz anders zu.

Volle Straßen und wildes Durcheinander

Mutter Katharina Pracht berichtet von vollgeparkten Straßen, Gedrängel und Gehupe. Es sei ein wildes Durcheinander gewesen und die Kinder hätten sich immer zwischen den Autos durchgeschlängelt. Schülerin Lea erzählt, sie wäre fast überfahren worden.

Eltern verunsichert: Schulweg zu gefährlich?

Ramon Bißwanger ist Elternvertreter an der Rheinschule Weil am Rhein. Er war sich unsicher, ob er seine Tochter alleine zur Schule laufen lassen sollte. Daher ist er oft mit der Tochter mitgelaufen, damit sie über die Straße kommt und nicht von einem der Elterntaxis angefahren wird, berichtet der Vater.

Schulleiterin leistet Überzeugungsarbeit

Schulleiterin Christin Sigwart hat die Sache in die Hand genommen und Überzeugungsarbeit geleistet, mit Erfolg. Es habe sich wirklich gelohnt: Es sei für die Kinder gut, es sei für die Schulgemeinschaft gut, es sei wesentlich entspannter auch am Morgen und am Nachmittag vor der Schule, so die Rektorin. In zahllosen Gesprächen hat die Schulleiterin Vorbehalte von Kindern und Eltern aus dem Weg geräumt. Es sei anstrengend gewesen, zu organisieren, dass die Eltern, die vorher in die Schule gefahren sind, eben morgens nicht fahren und dafür zu sorgen, dass ihr Kind, an der Haltestelle mitläuft.

Lob von allen Seiten

Jetzt bekommen die Initiatoren Lob von allen Seiten: denn es ist viel ruhiger geworden vor der Rheinschule ohne die Elterntaxis, dazu gibt es frische Luft und Bewegung für die Kinder. So kann der Schultag beginnen.