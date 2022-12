Last-Minute-Weihnachtseinkauf in Freiburg

Nur noch kurze Zeit bis zur Bescherung und immer noch kein Geschenk? Jetzt wird es aber ernst: Der Countdown läuft. Findet man noch das Richtige auf den letzten Drücker?

Einige der Last-Minute-Käufer in der Freiburger Innenstadt entpuppen sich als Wiederholungstäter - und damit als besonders schlaue Einkaufsstrategen. "Ich gehe immer spät. Ich mag keine Weihnachtseinkäufe, ich nutze immer den letzten Drücker, da habe ich meine Ruhe", erzählt Kunde Manuel Karopka.

Last-Minute-Käufer suchen Kleinigkeiten

Tatsächlich kann man - anders als an den Tagen davor - ganz ohne Stress und Gedränge vollkommen in Ruhe bummeln. Richtig große Geschenke werden laut Einzelhändler auch kaum noch gekauft, die Kunden schauen eher nach kleinen netten Besonderheiten. So erlebt es auch Claudia Seifert, Filialleiterin des Conceptstores "Lust auf Gut" in Freiburg. Auf den letzten Drücker würden die Kunden einen tollen Gin oder ein Herrengedeck kaufen. Dies sei Whisky mit Zigarre gepaart. Für die Damen gebe es einen schönen Rosé oder einen Weißwein.

Viel Andrang in Buchhandlungen

So kurz vor knapp herrscht in vielen Buchhandlungen noch viel Betrieb. Was kaufen die Leute? Alles, was greifbar sei, berichtet Susanne Bader. Sie ist Inhaberin der Buchhandlung zum Wetzstein in Freiburg: "Wir haben so viel an guter Literatur und gutem Sachbuch, dass jeder, der hier reinkommt, [...] auch etwas finden kann."

Nochmal Vollgas im Einzelhandel

Endspurt auch für die Verkäufer und Verkäuferinnen, die wie jedes Jahr bis zur letzten Sekunde die Stellung halten. Besonders wichtig im Haushaltswarenladen - der ist die Rettung, wenn in letzter Sekunde eine Fonduegabel fehlt. Laura Lay vom Haushaltswarengeschäft Schafferer freut sich über die gute Stimmung bei den Kunden: "Die meisten Leute haben gute Laune und es ist auch irgendwo schön, wenn man dann wirklich um 14 Uhr sagen kann: Man hat es für dieses Jahr geschafft." Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen werde sie noch einen Sekt trinken und dann natürlich auch nach Hause gehen.