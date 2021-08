CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat einen Wahlkampftermin am Samstag in Waldshut abgesagt. Am frühen Nachmittag sollte er ursprünglich vor dem Rathaus eine Rede halten. Wegen der Hochwasserkatastrophe und der Vorbereitung der am kommenden Dienstag hierzu stattfindenden Ministerpräsidenten-Konferenz hat Laschet den Beginn seiner "Deutschland-Tour" verschoben, hieß es.