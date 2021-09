CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet ringt in Villingen um Stimmen

per Mail teilen

Als letzte Etappe im Wahlkampf reiste CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet am Donnerstag auf die Baar. Drei Tage vor der Bundestagswahl sprach er auf dem Villinger Münsterplatz..

Es gab viel Applaus, aber auch Buh-Rufe bei der Abschlussveranstaltung des Unions-Wahlkampfes auf dem Münsterplatz in Villingen-Schwenningen. Bei strahlendem Sonnenschein drängten sich rund 500 Menschen vor der großen CDU-Bühne. Die meisten waren ohne große Erwartungen gekommen, wollten sich vor der Wahl am Sonntag aber noch mal ein eigenes Bild von Kanzlerkandidat Armin Laschet machen. "Ich will schauen, ob er der Richtige ist, um als Bundeskanzler für Deutschland anzutreten", sagte einer der Besucher.

Beistand aus Bund und Land

Die CDU war mit einem Großaufgebot angereist. Angekündigt wurde Armin Laschet mit einer energischen Rede von dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und CDU-Bundestagskandidaten der Region Thorsten Frei. Außerdem auf der Bühne war Innenminister Thomas Strobl sowie die CDU-Kandidatin für den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen Maria-Lena Weiss. Vom Publikum aus verfolgte der langjährige Ministerpräsident von Baden-Württemberg Erwin Teufel die Veranstaltung.

Auf Konfrontation mit den Jungen

Vor allem Seniorinnen und Senioren und viele junge Menschen sind in die Villinger Innenstadt gekommen, um Armin Laschet reden zu hören. Einige Schülerinnen und Schüler haben für die Veranstaltung extra frei bekommen. Ein paar hatten Plakate dabei, auf denen sie einen Regierungswechsel forderten, immer wieder kamen Zwischenrufe aus diesen Reihen. Laschet gab sich dünnhäutig und konterte gereizt.

"Es war mir klar, dass Sie da buhen. Es gibt Leute, die gehen direkt vom Hörsaal in den Plenarsaal. Die haben noch nie gearbeitet. Ich will auch Leute haben, die in ihrem Leben mal gearbeitet haben!“

Warnung vor Rot-Grün

Kämpferisch sprach Laschet ferner über Klimaschutz, Afghanistan und die Sicherheit im Land – aber vor allem darüber, warum der Weg von SPD und Grüne, der falsche sei. Mit Gelassenheit präsentierte er sich den Menschen der Region, die schon sehr lange Zeit in den Händen der CDU ist. Für Laschet, der mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen hat, ein guter Termin.

Anhängerinnen und Anhänger überzeugt

Zum Abschluss der Veranstaltung tönte die deutsche Nationalhymne über den Platz. Offensichtlich gelang es Armin Laschet drei Tage vor der Bundestagswahl, seine Fans zu begeistern. "Er wirkt menschlich und sympathisch", schwärmt eine Frau. "Und er ist ein Teamplayer. Ich glaube, das brauchen wir mal wieder.“ Ein Mann sieht das auch so und ergänzt: "Er wirkt vor Ort besser als im Fernsehen. Er kann auch die Leute mitnehmen, das kann er wunderbar."