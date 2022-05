Lange Haftstrafen Hehlerei mit Autos

per Mail teilen

In einem Prozess, unter anderem wegen gewerbsmäßiger Hehlerei und Urkundenfälschung, wurden drei von vier Angeklagten am Landgericht Freiburg heute zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Männer hatten über 30 gestohlene und teilweise manipulierte Autos von Italien nach Freiburg gebracht und gewinnbringend weiterverkauft. Der Haupttäter muss für sieben Jahre und sechs Monate hinter Gitter. Zwei weitere Angeklagte wurden zu Haftstrafen von vier Jahren und acht Monaten beziehungsweise zu zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. In dem mehr als ein Jahr dauernden Prozess waren zunächst sieben Männer angeklagt. Einer der Angeklagter aus dem Raum Freiburg befindet sich aktuell weiter auf der Flucht.