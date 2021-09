Königsfeld: So geht Artenschutz in der Landwirtschaft

Seit drei Jahren fördert das Land die Artenvielfalt in landwirtschaftlichen Betrieben. Wie sieht das aus? Überall Blumenwiesen? Ein Hof in Königsfeld zeigt, wie Biodiversität geht.

Uwe Götz betreibt ein Familienunternehmen mit 120 "Mitarbeiterinnen", wie er seine Kühe liebevoll nennt. Die gucken neugierig aus dem offenen Stall – und widmen sich dann gleich wieder dem Futter. Das baut Landwirt Götz selbst an. Zum Beispiel seine Mischung aus Mais und Bohnen: "Hier kann man ziemlich deutlich sehen, wie Biodiversität Einzug in die Landwirtschaft erhält", sagt er stolz.

Stangenbohnen bringen zusätzliches Eiweiß ins Futter

Der Mais sei ja ein bisschen in Verruf gekommen, weil es eine Monokultur ist. Aber: "Wir sähen seit ungefähr vier Jahren Stangenbohnen mit ein. Das hat den Vorteil, dass ich relativ viel Eiweiß in der Silage drin habe, was für uns Landwirte ziemlich teuer zum Einkaufen ist." Seine Kühe freut's. Und auf dem Feld habe man den Vorteil, dass in den Blüten der Stangenbohnen viele Hummeln unterwegs seien. "Hummeln mögen die Stangenbohnen."

Vielfalt von Pflanzen und Insekten und Tieren auf den Feldern

Uwe Götz hat sich vor drei Jahren für Biodiversität in seinem landwirtschaftlichen Betrieb entschieden. Meist werden damit bunte Blumen-Wiesenfelder am Straßen- oder Ackerrand in Verbindung gebracht. Die sorgen für regen Insektenverkehr und damit für Artenvielfalt. Auch Uwe Götz hat solche Wiesengürtel angelegt. Um Erträge geht es dabei nicht. Im Gegenteil, denn "es macht einen Mehraufwand, etwa die Blühflächen auszusähen, und es kostet auch viel Geld." Aber auch die Landwirte müssten einen Beitrag für mehr Artenvielfalt leisten, findet Götz.

Manch ein Landwirt ist noch skeptisch

Sein Hof in Königsfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis ist ein Modellbetrieb. Regelmäßig bekommt er Besuch. Von Fach-Schulklassen zum Beispiel oder von Berufskollegen. Die informieren sich vor Ort über die Möglichkeiten, die Vor- oder eben auch die Nachteile. Aber nicht alle sind so überzeugt von einer Artenvielfalt auf den Feldern wie Uwe Götz.

"Diese Altgrasstreifen, das ist bei uns Älteren halt so, das stört mich. Das ist dann keine ordentliche Landwirtschaft", meint ein Bauernkollege. Dass Landwirte die Biodiversitäts-Maßnahmen sehr skeptisch betrachten, ist nicht selten. Klaus Mastel vom Regierungspräsidium Freiburg ist dennoch zuversichtlich.

"Die Landwirtschaft ist nicht das Problem, die Landwirtschaft ist der entscheidende Teil der Lösung - und aufgrund verschiedener Fördermaßnahmen rechnet sich das auch noch. Das ist eigentlich der entscheidende Schlüssel."



Uwe Götz hat nun auf jeden Fall mehr Arbeit als früher. Doch der Landwirt ist überzeugt, dass sich die Investitionen längerfristig für alle lohnen. Das Land Baden-Württemberg hat im Rahmen eines Sonderprogramms zur Stärkung der biologischen Vielfalt in den vergangen drei Jahren 13,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Nun soll das Programm um eine weitere Förderperiode verlängert werden.