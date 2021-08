Falscher Mehltau in den Reben und Gemüse verfault: Wegen der massiven Regenfälle sorgen sich auch Landwirte in der Schweiz und im Elsass um die Ernte.

"Jetzt stehe ich auf meinem Salatfeld und das Wasser ist Knöchel hoch. Es ist klar, dass hier kein Salat mehr wachsen wird", sagt Biobauer Heinz Höneisen aus Andelfingen in Kanton Zürich. Der Salat, der auf seinen Feldern schon gewachsen ist, sieht von weitem zwar prächtig aus, doch auch er ist mittlerweile unverkäuflich. Zu lange stand er im Wasser. Zu viel ist verfault. Zu viel müsste weggeschnitten werden. Das lohne sich nicht, meint Höneisen. Auf vielen Äckern in der Schweiz geht die Ernte derzeit buchstäblich unter.

Versorgungsengpässe in der Schweiz befürchtet

Markus Waber vom Verband Schweizer Gemüseproduzenten sorgt sich: "Das werden wir auch noch im nächsten Frühling spüren. Gerade Gemüse, das wir einlagern, wie Karotten oder Zwiebeln, da könnte es zu einer Verknappung kommen und die müssten wir mit Importen kompensieren." Zum Beispiel aus den Nachbarländern. Doch auch dort gibt es mancherorts Probleme aufgrund der enormen Wassermassen.

Winzerverband Elsass: Weinernte steht auf dem Spiel

In den elsässischen Weinbergen ist der Falsche Mehltau aufgetreten. In einigen Regionen so stark, dass die gesamte Ernte auf dem Spiel steht. Gilles Ehrhart, Winzerverband Elsass: "Die Schäden im gesamten Weinanbaugebiet liegen zwischen 20 und 80 Prozent. In einigen Parzellen sind sogar bis zu 90 Prozent infiziert. Die Rebstöcke sind teilweise oder komplett befallen. Und das ist erst der Anfang." Die große Sorge im Elsass: Falls es nicht trockener wird, werden sich einige Landwirte kaum behaupten können.