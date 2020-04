per Mail teilen

Als Nahversorger in Coronazeiten haben sich Landwirte aus Tuniberg-Gemeinden und dem Schwarzwald zusammengetan und einen Bring-Service ins Leben gerufen. Ihr Motto: regional bringt's!

Unter dem Titel "LandWERTschaft Tuniberg" hat die Bio-Landwirtin Katharina Mensch aus Freiburg-Opfingen gemeinsam mit anderen Bauern aus der Region einen Bringdienst für Lebensmittel eingerichtet. Sie will in der Corona-Krise die Lieferkette heimischer Produkte stärken.

Verbindung zwischen Verbrauchern und regionalen Landwirten stärken

Zuerst wurde eine regionale Plattform erstellt, in die sich alle Erzeuger kostenlos eintragen und ihre regionalen Produkte online anbieten können. Der Kunde zuhause kann sich seinen Warenkorb befüllen: Mit verschiedenen Produkten, von verschiedenen Erzeugern. "Es geht alles in einen Warenkorb und kommt alles mit einer Bezahlung und mit einer Lieferung nach Hause", so Landwirtin Mensch. Angeboten werden unter anderem Obst, Gemüse, Fleisch, Käse, Salat, Kräuter, Wein, Saft und Sirup.

Regionale Produkte decken 70 Prozent der Versorgung ab

Freiburgs erster Bürgermeister Ulrich von Kirchbach ist von der Idee der LandWERTschaft Tuniberg sehr angetan. Er findet es unnötig Lebensmittel mit Flugzeugen oder Lastwagen über Tausende Kilometer heran zu schaffen, wenn 70 Prozent der Nahversorgung auf heimischen Feldern produziert werden kann.

"Die regionalen Erzeuger hier vor Ort sind im Krisenfall eigentlich die, auf die es ankommt – und die Nahversorgung ist ein Punkt, den wir unbedingt stärken müssen." so Mensch. Denn: Wenn wir immer nur billig einkaufen und die Nahversorger nicht unterstützen, sind diese beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr da. Ungeachtet der Krise sind die Produkte der regionalen Erzeuger im Zweifelsfall immer näher und bereichern die Vielfalt des Angebotes.

Und wie läuft das alles ab?

Über www.regional-bringts.de können Sie bei den Erzeugern einen virtuellen Warenkorb vor Ort bestellen. Wegen der Corona Krise läuft alles von A (wie Ausliefern) bis Z (wie Zahlung) vollkommen kontaktlos. Bestellungen sind auch telefonisch und per email möglich.