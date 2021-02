Nur noch Tempo 30 in Freiburg? Was passiert mit dem geplanten Windpark "Länge" im Schwarzwald-Baar-Kreis? Und welche Rolle spielt der Wolf? Vor allem diese Fragen beschäftigen vor der Landtagswahl die Menschen in Südbaden. Wir haben die drei wichtigsten Themen in einem Film zusammengefasst.