Mögliche Duelle, aussichtsreiche Kandidatinnen und Kandidaten, Besonderheiten: Ein Überblick über die Wahlkreise von Freiburg über Lörrach an der Schweizer Grenze bis Lahr in der Ortenau.

Freiburg I (Wahlkreis 46)

Der Wahlkreis Freiburg 1 (Wahlkreis 46) umfasst den östlichen Teil Freiburgs, den Osten des Kreises Breisgau-Hochschwarzwald sowie einige Gemeinden aus dem angrenzenden Kreis Waldshut. In dem sowohl städtisch als auch stark ländlich geprägten Wahlkreis hat 2016 der Grünenpolitiker und Winzer Reinhold Pix mit 39 Prozent das Direktmandat geholt, deutlich vor der CDU, die auf 25 Prozent abgestürzt war. Der Politikneuling Manuel Herder, bekannt durch den gleichnamigen Freiburger Verlag, will diesen verlorenen Boden für die CDU nun zurückgewinnen. Das ist nicht ausgeschlossen, da Pix den Wahlkreis gewechselt hat und statt ihm nun die Newcomerin Daniela Ewers im Rennen ist. Brennende Themen im Wahlkreis Freiburg I sind Wohnungsnot, Mobilität und medizinische Versorgung auf dem Land oder auch die Wiederansiedlung des Wolfes.

Freiburg II (Wahlkreis 47)

Im Wahlkreis Freiburg II (Wahlkreis 47) war Edith Sitzmann bei der letzten Landtagswahl die Stimmenkönigin. Die grüne Finanzministerin holte in der Hochburg der Grünen damals mehr als 40 Prozent der Stimmen. Nun hat sie sich aber aus dem politischen Geschäft verabschiedet. Ob die bislang wenig bekannte Grünenstadträtin Nadyne Saint-Cast den Höhenflug fortsetzen kann, ist ungewiss. Die Karten werden neu gemischt. Davon hofft die langjährige SPD-Landtagsabgeordnete Gabi Rolland zu profitieren. Die SPD hat im Freiburger Westen traditionell viel Rückhalt, verlor 2016 aber deutlich an die AfD. Gegenwind bekommen die Grünen auch von der Bewegung "Fridays for Future", die mit der neu gegründeten Klimaliste für eine konsequente ökologische Verkehrs- und Wirtschaftspolitik kämpft. Viele Freiburgerinnen und Freiburger sind diesbezüglich enttäuscht von der grün geführten Landesregierung.

Wichtige Themen in Südbaden in einem Video zusammengefasst

Breisgau (Wahlkreis 48)

Der Wahlkreis Breisgau (Wahlkreis 48) könnte auch in dieser Wahl wieder an die Grünen gehen. In der Weinregion vom Kaiserstuhl bis zum Rhein tritt der grüne Landtagsabgeordnete Reinhold Pix gegen den langjährigen CDU-Abgeordneten Patrick Rapp an. Rapp hatte 2016 das Direktmandat, das traditionell in CDU-Hand war, zum ersten Mal an die Grünen abgeben müssen. Wichtiges Thema in diesem Wahlkreis ist Verkehr: der seit Jahren geforderte Ausbau der B31-West und der pannenreiche Neustart der elektrifizierten Breisgau-S-Bahn.

Emmendingen (Wahlkreis 49)

Der Wahlkreis Emmendingen (Wahlkreis 49) zwischen Schwarzwald und Rhein ist eine Mischung aus Freiburger Einzugsgebiet und den Dörfern des nördlichen Kaiserstuhls. Der Wahlkreis könnte auch diesmal wieder an die Grünen gehen. Der Grüne Alexander Schoch hatte ihn 2016 der CDU zum ersten Mal abgenommen. Die CDU-Newcomerin Jutta Zeiset und SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Wölfe müssen sich gegen ihn enorm anstrengen.

Lahr (Wahlkreis 50)

Aus dem Wahlkreis Lahr (Wahlkreis50) in der Ortenau sitzen derzeit zwei Frauen im Landtag von Baden-Württemberg. Sandra Boser (Grüne) und Marion Gentges (CDU). Beide kandidieren erneut. Die Grünen hatten im Wahlkreis Lahr 2016 mit etwas mehr als 30 Prozent die Mehrheit geholt, die CDU lag mit 28 Prozent dahinter. Die grüne Sandra Boser aus Wolfach im Schwarzwald ist seit 2011 Abgeordnete und inzwischen bildungspolitische Sprecherin. Die Christdemokratin Marion Gentges rückte erst 2016 für den langjährigen Staats- und Kultusministers Helmut Rau nach. Alle anderen Kandidatinnen im Wahlkreis Lahr sind eher unbekannt.

Offenburg (Wahlkreis 51)

Der Wahlkreis Offenburg (Wahlkreis 51) wird in Stuttgart durch zwei Männer vertreten. Thomas Marwein (Grüne) kam erstmals 2011 in den Landtag. Volker Schebesta, Staatssekretär im Kultusministerium und damit Vertreter von Kultusministerin und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann, ist schon zehn Jahre länger dabei. Sowohl Marwein als auch Schebesta wohnen in Offenburg und wollen wieder in den Landtag. Vor fünf Jahren gab es im Wahlkreis Offenburg ein klares Ergebnis: Die Grünen kamen 2016 auf 33,7 Prozent, die CDU auf 28,4 Prozent. Das waren damals Verluste von 13 Prozent.

Kehl (Wahlkreis 52)

Im Wahlkreis Kehl (Wahlkreis 52) hat einen wirklich prominenten Kandidaten: Willi Stächele (CDU). Der 69-Jährige war zunächst Bürgermeister der Stadt Oberkirch im Ortenaukreis, dann Europa-Staatssekretär und später Landwirtschaftsminister, Staatsminister und Finanzminister und bis 2011 Präsident des Landtags von Baden-Württemberg. An Willi Stächele führt kein Weg vorbei. Willi Stächele hat sich nach den Erdbeben in Straßburg mehrfach öffentlich zu Wort gemeldet. Viele Menschen auf der deutschen Rheinseite machen sich Sorgen angesichts von Tiefengeothermie-Bohrungen im Elsass, die für die Beben gesorgt hatten. Diese sind zwar derzeit gestoppt, das Thema ist aber noch aktuell. Stächele fordert zumindest Entschädigungen, sollte es auch in Kehl und Umgebung Schäden an Häusern geben.

Rottweil (Wahlkreis 53)

Im Wahlkreis Rottweil (Wahlkreis 53) ist traditionell die CDU stärkste Kraft: Stefan Teufel (48) sitzt seit 2006 im Landtag. Sehr gute Chancen hat allerdings auch die Grüne Sonja Rajsp, die mit ihrer Omnipräsenz bereits 2016 einen Achtungserfolg errungen hatte. Trotzdem ist mit größeren Überraschungen nicht unbedingt zu rechnen. Die bei Rottweil geplante Groß-JVA des Landes findet in der Bevölkerung breite Akzeptanz.

Villingen-Schwenningen (Wahlkreis 54)

Im Wahlkreis Villingen-Schwenningen (Wahlkreis 54) gibt es Veränderungen: Nach 15 Jahren im Landtag wird Karl Rombach (70, CDU) altershalber nicht mehr antreten. Ohnehin musste die CDU bei den letzten Wahlen im Jahr 2016 ziemlich Federn lassen: Von 42,6 Prozent ging es runter auf 29 Prozent, und die „Grüne“ Martina Braun (59) holte mit 31,6 Prozent das Direktmandat. Durch die geplante, aber eben auch umstrittene Windkraftanlage „Auf der Länge“ bei Blumberg/Hüfingen könnte sich da aber was bewegen. Allerdings ist der Rombach-Nachfolger Raphael Rabe (30) noch ziemlich unbekannt.

Tuttlingen-Donaueschingen (Wahlkreis 55)

Auch in Tuttlingen-Donaueschingen (Wahlkreis 55) hat die CDU 2016 fast 13 Prozent einbüßen müssen. Trotzdem ist der Kreis traditionell schwarz geprägt und aktuell stellt der Wahlkreis mit Guido Wolf den Justizminister. Für die AfD wird Rüdiger Klos antreten, der 2016 für den Mannheimer Norden (Wahlkreis 35, Mannheim I) eines von zwei AfD-Direktmandaten geholt hat.

Lörrach (Wahlkreis 58)

Im Wahlkreis Lörrach (Wahlkreis 58) dürfte es für den CDU-Landtagskandidaten Christof Nitz zur Herausforderung werden, dem grünen Landtagsabgeordneten Josha Frey das Direktmandat streitig zu machen. Mit dem „Kretschmann“-Effekt hat der Grüne 2016 dort erstmals das Direktmandat geholt. In den 40 Jahren zuvor hatte die CDU den Wahlkreis Lörrach fast immer gewonnen – mit zwei Ausnahmen zugunsten der SPD (1992 und 2001). Lange ist der Wahlkreis Lörrach allerdings wegen seiner politischen Orientierung und auch wegen der Zahl seiner Wähler immer mindestens für ein SPD-Zweitmandat gut gewesen. Für die AfD, die bei der Landtagswahl 2016 im Dreiländereck nur noch dreieinhalb Prozentpunkte hinter der SPD lag, tritt mit dem Freiburger Dubravko Mandic ein „Polarisierer“ an. Er gehört zum äußersten rechten Rand der Partei und dürfte gemäßigten AfD-Wählern zu extrem sein.

Waldshut (Wahlkreis 59)

Der Wahlkreis Waldshut (Wahlkreis 59) gilt als konservativer Wahlkreis. Das Direktmandat holte in der Vergangenheit immer die CDU: Wer bei den vergangenen Wahlen Spitzenkandidat der CDU war, dem war der Sitz im Landesparlament sicher. Doch auch die SPD konnte sich dort auf ihre Wähler verlassen - bis zur Wahl 2016: Die SPD lag hinter den Grünen auf Platz drei. Eine absolute Überraschung! Für die CDU tritt erstmals eine Frau an: Sabine Hartmann-Müller, die für Felix Schreiner – mittlerweile Bundestagsabgeordneter – in den Landtag nachgerückt ist. Für die Grünen geht der 26- jährige Niklas Nüßle ins Rennen. Die Themen sind geprägt durch die Lage an der Grenze zur Schweiz: Pendlerströme, Einkaufstouristen, Atommüllendlagersuche in der Schweiz, der Weiterbau der Hochrheinautobahn A98 und die medizinische Versorgung im ländlichen Raum.