Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis reagiert auf die Beschwerden, dass der Motorradlärm in Blumberg unzumutbar sei. Ab April soll nun der Randenaufstieg teilgesperrt werden.

Von April bis Oktober soll die Überholspur im Blumberger Ortsteil Randen (Schwarzwald-Baar-Kreis) in der Sonnenhofkurve gesperrt werden. Die Teilsperrung gilt an den Wochenenden sowie an Feiertagen. Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis reagiert damit auf den Motorradlärm.

Anwohner beschweren sich wegen Motorradlärm

Hintergrund ist, dass sich laut Kreisverwaltung Anwohnerinnen und Anwohner immer häufiger beschwert hätten: Der Verkehrslärm sei unzumutbar, vor allem an schönen, sonnigen Wochenenden. Motorradfahrer sollen den Randenaufstieg außerdem als illegale Rennstrecke missbraucht haben. Damit hätten die Fahrerinnen und Fahrer auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Bereits in den vergangenen Jahren hat das Landratsamt die Strecke über das Wochenende und die Feiertage immer wieder gesperrt. Mit Erfolg, heißt es: Die Sperrung habe laut Landratsamt dazu geführt, dass "sowohl die illegalen Rennen als auch die Lärmbelastung nahezu vollständig eingedämmt werden konnten."

Teilsperrung verursacht hohe Personal- und Sachkosten

Für die Teilsperrung investiert das Landratsamt laut eigenen Angaben rund 23.000 Euro in Personal- und Sachkosten. Dies sei alternativlos.