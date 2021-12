Landrat Scherer verurteilt Flyer-Angriff auf Bürgermeister

Der Ortenauer Landrat Frank Scherer hat einen Flyer des Bündnisses "Gesundheit ist keine Ware" scharf kritisiert. In dem Flyer war Rusts Bürgermeister und Kreisrat Kai-Achim Klare angegriffen worden. Wenn ein demokratisch gewählter Volksvertreter diffamiert werde, habe das nichts mit einem fairen Wettstreit zu tun, so Landrat Scherer. Das Bündnis "Gesundheit ist keine Ware" und die Linke Liste Ortenau hatten die Flyer am vergangenen Wochenende in Rust verteilt. Am 16. Januar ist in Rust Bürgermeisterwahl – Kai Achim Klare kandidiert erneut. Angegriffen wird er, weil er im Kreistag für die Umwandlung der Krankenhäuser Ettenheim und Oberkirch in Gesundheitszentren gestimmt hatte.