Die Landrätin des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald hat in einer Videobotschaft an die Bürger appelliert, sich weiter diszipliniert an die Verhaltensregeln zu halten. Die Zahl der Schwerkranken könne bald schnell steigen.

Landrätin Dorothea Störr-Ritter (CDU) sagte in der am Freitag auf Youtube veröffentlichten Ansprache, jeder müsse "sich selbst so verhalten, als wäre man infiziert". Nur so schütze man gleichzeitig auch "alle, die in unserer Gesellschaft geschützt werden müssen".

Bestätigte Covid-19-Fälle "nur die Spitze des Eisbergs"

Am Samstag (Stand: 9 Uhr) meldete das Landratsamt einen weiteren Anstieg auf 330 bestätigte Covid-19-Erkrankungen im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald (Stadt Freiburg: 335). Die Landrätin ist überzeugt, dass dies nach wie vor "nur die Spitze des Eisbergs" ist. Immer noch wüssten viele Menschen nicht, dass sie infiziert seien. Vor diesem Hintergrund seien Gedanken an einen Ausstieg aus der jetzigen Ausnahmesituation derzeit "nicht das Thema, was uns am meisten bewegen muss", meint Störr-Ritter.

Reha-Kliniken sollen Erkrankte aufnehmen

Das Augemerk gelte jetzt verstärkt auch den Pflegeheimen im Landkreis. Dort gebe es weiterhin viel zu wenig Schutzkleidung für die Mitarbeiter. Zudem sei es schwierig, infizierte Heimbewohner unterzubringen. Hier hofft Störr-Ritter, dass Reha-Kliniken im Landkreis helfen könnten. Es gebe bereits Gespräche.