Landkreise in Freiburg und der Region wehren sich gegen Motorradlärm

Landrätinnen und Landräte aus der Region Freiburg fordern, dass die Bundesregierung entschiedener gegen Motorradlärm vorgehen soll. Und haben auch konkrete Verbesserungsvorschläge.

Vier südbadische Landrätinnen und Landräte fordern zusammen mit acht weiteren Amtskollegen aus dem Land von der Bundesregierung, etwas gegen Motorradlärm zu unternehmen. Sie alle sind Mitglieder der Initiative Motorradlärm Baden-Württemberg, die sich am Donnerstag mit einer Mitteilung zu Wort meldete. Die Initiative hat insgesamt rund 170 Mitglieder, darunter zahlreiche Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg.

Initiative gegen Motorradlärm

Von den insgesamt zwölf Landrätinnen und Landräten aus Baden-Württemberg unterstützen die Behördenchefs der Landkreise Emmendingen, Waldshut, Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald den Appell an den Bund, endlich tätig zu werden. Eine zentrale Forderung der Initiative Motorradlärm Baden-Württemberg: Der Bund soll sich bei der Europäischen Union für Lärmgrenzwerte einsetzen. Motorräder sollen nach Ansicht der Initiative leiser gebaut und gefahren werden. Außerdem wollen sie, dass besser gegen rücksichtslose Fahrerinnen und Fahrer vorgegangen wird.

Hochschwarzwald hat beliebte Motorradstrecken

Südbaden mit seinem Schwarzwald bietet ideale Biker-Touren. Vor allem an sonnigen Tagen zieht es viele Motorradfahrerinnen und -fahrer in die Region. Problem: Viele Einheimische beschweren sich über den Lärm der Zweiräder. Die Gemeinde Todtmoos (Kreis Waldshut) hat seit Jahren Ärger damit - und will in dieser Saison das Aufkommen an Bikern messen, um sich entsprechende Maßnahmen überlegen zu können. Auch das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis reagiert auf die Beschwerden und sperrt an den Wochenenden und Feiertagen von April bis Oktober die Überholspur im Blumberger Ortsteil Randen in der Sonnenhofkurve.