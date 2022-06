Landkreis verdoppelt Impfkapazität

per Mail teilen

Der Landkreis Waldshut wird seine Impfkapazitäten deutlich erhöhen. Am Donnerstag nehmen in Lauchringen, Häusern und Bonndorf drei weitere, sogenannte "Mini-Impfzentren" ihren Betrieb auf. Sie sollen das bestehende Mini-Impfzentrum in Bad Säckingen ergänzen. Damit reagiert der Kreis auf die große Nachfrage nach Erst-, Zweit- und Drittimpfungen. „Wir geben nochmal richtig Gas“, sagte der Waldshuter Landrat Martin Kistler. Parallel zu den dezentralen Impfzentren, wird auch das Angebot im Impfbus erweitert. Künftig werden vier Ärztinnen und Ärzte mit diesem von Ort zu Ort fahren. Die Termine können über die Homepage des Landkreises Waldshut gebucht werden: Der Link: www.terminland.de/landkreis-waldshut