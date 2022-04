Für Förderprogramm "Frauen in die Politik“ ausgewählt

Der Landkreis Waldshut ist für das Förderprogramm "Frauen in die Politik“ ausgewählt worden. Insgesamt machen zehn Regionen in Deutschland mit. Im Landkreis Waldshut ist aktuell nur jeder vierte Platz in den kommunalpolitischen Gremien mit einer Frau besetzt. Das soll das Aktionsprogramm ändern. Nach einer Auftaktveranstaltung im Februar werden nun sogenannte "Mentorinnen" gesucht. Frauen mit Erfahrung in der Politik sollen Frauen ohne Erfahrung bei ihrem Start begleiten und anfallende Fragen beantworten. Das Projekt wurde von der Europäischen Akademie für Frauen in Berlin und vom Landfrauenverband initiiert. Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartnerinnen gibt es beim Landratsamt Waldshut über die Internetseite www.frauen-politik-wt.de.