Vorfreude aufs Landesturnfest in Lahr

Knapp zwei Monate sind es noch, dann soll in Lahr im Ortenaukreis sportlich gefeiert werden. Die Stadt richtet vom 25. bis zum 29. Mai das Landesturnfest aus.

10.000 Menschen kommen in die Ortenau zum großen Fest. Sie reisen aus Baden-Württemberg an, aus der Schweiz, Österreich, Luxemburg und aus Kanada. Nur aus dem Nachbarland Frankreich sind keine Teilnehmer dabei.

Sportbegeisterte Menschen treffen sich zwischen dem 25. und 29. Mai in Lahr. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Stefan Puchner

"Gerade für die jungen Menschen freut es mich ungemein, dass wir hier in Lahr ein schönes Fest feiern können."

Endlich wieder ein Fest - endlich wieder feiern

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie gibt es wieder einmal eine Großveranstaltung, endlich mal wieder ein Fest. Zwei Jahre lang wurde das Landesturnfest vorbereitet. Und Lahrs Oberbürgermeister Markus Ibert findet es richtig, dass dieses Landesturnfest stattfindet, dass wieder gefeiert wird.

Von Pandemie und Krieg in Europa überschattet

Gleichwohl lässt sich die Aktualität, die Corona-Pandemie und der Ukrainekrieg, dabei nicht ausblenden. In Sachen Pandemie soll es Hygiene-Konzepte geben, die aber noch ausgearbeitet werden müssen. Und der Ukrainekrieg werde zusammen mit den teilnehmenden Vereinen thematisiert. Dabei will der Präsident des Badischen Turnerbundes, Gerhard Mengesdorf, allerdings auch die Situation beobachten und abwarten, wie sie sich in zwei Monaten darstellt. Trotz allem: die Vorfreude auf das Landesturnfest ist riesengroß.

Viel Organisation und großer Aufwand

Was für das Landesturnfest mit 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern alles geleistet wird, ist immens. Da müssen Turngeräte und Weichbodenmatten hin- und hergefahren werden. Busse werden eigens gechartert, weil die Turnerinnen und Turner nicht in ihren eigenen Autos durch Lahr fahren sollen. Und die Lahrer Vereine? Von ihren Mitgliedern sind zwischen dem 25. bis zum 29. Mai Hochleistungen gefragt. Sie müssen nämlich als Helferinnen und Helfer während des Landesturnfestes Tag- und Nachtschichten schieben.