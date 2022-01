per Mail teilen

An zwei Freiburger Schulen startet heute das Landesprojekt „Gutes Schulessen“. Das Landeszentrum für Ernährung unterstützt Schulträger, Schulen und Anbieter dabei, Schülerinnen und Schülern ein nachhaltiges, gesundheitsförderndes und genussvolles Schulessen zu ermöglichen. Als Pilotschulen wurde das Theodor-Heuss-Gymnasium und die Schneeburgschule, beide in Freiburg-St. Georgen, ausgewählt. Landesweit nehmen zunächst drei Kommunen an dem Projekt teil.