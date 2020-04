per Mail teilen

Nach den deutsch-französischen Irritationen über Corona-Behandlungsmethoden im Uniklinikum Straßburg hat das Landesinnenministerium Baden-Württemberg gegenüber dem Oberrheinrat Stellung bezogen.

Der Tenor des Schreibens aus dem Stuttgarter Innenministerium: Den Bericht des Instituts für Katastrophenmedizin hatte die Landesregierung nicht in Auftrag gegeben. Außerdem habe das Institut keine Partnerschaft mit dem Innenministerium, wie es auf der Homepage des Instituts heißt. Für den Oberrheinrat sei damit die Angelegenheit erledigt. Das sagte deren Präsident Josha Frey dem SWR. Der Brief habe für Erleichterung gesorgt, so der Landtagsabgeordnete der Grünen. Nach dem Bericht der Experten des Instituts hatte es Verstimmungen gegeben.