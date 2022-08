Landesgartenschau Neuenburg: Ärger um Anbindung

Der Bahnhof Müllheim ist einer der Verkehrs-Knotenpunkte bei der Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Landesgartenschau in Neuenburg. Doch es gibt Probleme.

Seit dem 8.November 2021 wird am Bahnhof in Müllheim gebaut. Viele Besucher und Besucherinnen der Landesgartenschau kommen hier mit dem Zug an. Zwischen all den Baustellenabsperrungen müssen die Menschen dann allerdings erst den Anschluss finden.

Landesgartenschau-Besucher finden Bus nicht sofort

Schilder sind genügend vorhanden, doch wo die richtige Haltestelle ist, ist auf den ersten Blick unklar. Manche stehen zunächst verloren herum und müssen sich erst einmal orientieren.

Wo bitte geht`s zum Bus zur Landesgartenschau? SWR

Das letzte Stück der Reise erfolgt mit dem Bus. Wo und wann dieser abfährt, ist für einige nicht deutlich erkennbar, finden zwei Besucherinnen der Landesgartenschau.

"War ein bisschen umständlich. Man muss sich durchsuchen."

Shuttlebus oder 600 Meter zu Fuß

Vom Bahnhof Neuenburg sind es zur Landesgartenschau noch knapp 600 Meter zu Fuß. Als Alternative gibt es allerdings einen Shuttlebus. Dieses fährt vom Bahnhof Müllheim direkt zum Haupteingang. Ein Ticket für die Hin- und Rückfahrt kostet 2,50 Euro. Ein Preis, den Renate Schneider aus Ehrenkirchen gerne bezahlt hat: "Das ist angenehm, man braucht nicht laufen. Der andere Bus, da hätte man 600 Meter laufen müssen, vom Bahnhof hierher." Sie zog den Shuttlebus vor, vor allem bei der Hitze freute sie sich über diesen Service.

Shuttlebus fährt nur am Wochenende zur Landegartenschau

Der Shuttlebus fährt viermal vom Bahnhof Müllheim zur Landesgartenschau. Allerdings nur an den Wochenenden, erklärt Nils Degen, Geschäftsführer der Landesgartenschau Neuenburg. Die Kosten für den Betrieb sind hoch.

"Wir müssen circa 750 € pro Tag für den Shuttlebus investieren und wir sind keine Organisation, die gewinnbringend arbeitet."

Die Deutsche Bahn äußert sich zur Bus-Problematik mit folgender schriftlichen Stellungnahme:

"Die Deutsche Bahn bedauert die Erschwernisse der BesucherInnen der Landesgartenschau in Neunburg (Baden) bei der An- Und Abreise mit dem Zug und bittet die Fahrgäste für Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. Mit dem Einsatz der Busse sorgt die Bahn für ein stabiles Angebot - trotz aktuell erhöhter Krankenstände."

Nachhaltigkeit auf der Agenda der Landesgartenschau

Die Landesgartenschau ist seit der Eröffnung im Gespräch mit der Deutschen Bahn, um die Anreise von Müllheim für die Besucher und Besucherinnen zu erleichtern.

"Wir wollen auch eine nachhaltige Gartenschau sein. Und dass das Thema jetzt mit den Anschlussmöglichkeiten an die Bahn so hinkt, das tut uns weh."

Die Möglichkeit vom Bahnhof direkt zum Eingang der Landesgartenschau zu fahren, gibt es zudem nur noch bis Ende August. Wie es im September weiter geht, das steht noch nicht fest.