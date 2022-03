Landesgartenschau-Gelände Neuenburg: Arbeiten im Zeitplan

Auf dem Landesgartenschau-Gelände Neuenburg sind die Arbeiten trotz Corona im Zeitplan. Der Baufortschritt kann bei öffentlichen Führungen erkundet werden.

"Eine Stadt geht zum Rhein" - so lautet das Motto der Landesgartenschau in Neuenburg, die im April 2022 eröffnet wird. Mit Hochdruck wird aktuell an der Ausstellung auf dem 23 Hektar großen Gelände am Rhein gearbeitet: Wo bislang Landwirtschaft dominierte, entsteht ein großes Freizeitgelände mit Spielplätzen, Blumenbeeten, Schattenspendern.

Es wird Einblicke in die Landwirtschaft geben, Ökologie und Nachhaltigkeit werden thematisch behandelt. Die Öffnung über den Rhein nach Frankreich und in die Schweiz ist im Konzept der geplanten Veranstaltungen der "Landesgartenschau 2022" in Neuenburg ein wichtiger Baustein. Ab sofort kann sich die Öffentlichkeit bei Führungen ein eigenes Bild machen.