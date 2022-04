Landesgartenschau Neuenburg kurz vor Eröffnung

Bald eröffnet die Landesgartenschau 2022 in Neuenburg am Rhein. Das Motto: "Stadt. Land. Fluss. Eine Stadt geht zum Rhein." Nun wurde das fast fertige Gelände präsentiert. Der SWR ist Medienpartner.

Ab dem 22. April können Menschen auf das Gelände der Landesgartenschau 2022 in Neuenburg am Rhein strömen. Seit Jahren wurde es aufwändig gestaltet. Noch kurz vor der Eröffnung wird auf dem Gelände gearbeitet.

Das Gelände der Landesgartenschau 2022 in Neuenburg am Rhein ist rund 23 Hektar groß und in verschiedene Bereiche unterteilt. Eine Skizze des Geländes zeigt an, was wo auf zu finden ist.

Rhein und Stadt vereint

Durch das neu gestaltetet Gelände sind Stadt und Rhein in Neuenburg nach Jahrhunderten wieder zusammengewachsen. Das war ein wichtiges Ziel bei den Planungen. Die Landesgartenschau ist damit auch ein Schlusspunkt eines langen Stadtentwicklungsprozesses.Das Gelände besteht aus verschiedenen Bereichen: Dem Stadtpark am Wuhrloch, den Rheinwiesen, der Rheinterasse und den Rheinauen.

Der Stadtpark am Wuhrloch ist ein Bindeglied zwischen Stadt und Rheingärten und soll vor allem Raum für Kinder und Jugendliche bieten. Landesgartenschau Neuenburg

Neuenburg ist kleinste Kommune mit Landesgartenschau

Die in Neuenburg am Rhein gestalteten urbanen Freiräume würden auf einer Fläche von rund 23 Hektar sowohl ökologische und soziale als auch wirtschaftliche Ziele auf ideale Weise miteinander verbinden, sagte Agrarminister Peter Hauk in Stuttgart. In der 40-jährigen Geschichte der Landesgartenschauen ist Neuenburg bislang die einwohnerzahlenmäßig kleinste Stadt, die den Zuschlag dafür erhalten hat.

Auch für Kinder ist etwas geboten: So ist an den neuen Rheinterassen ein Spielplatz angelegt worden. Landesgartenschau Neuenburg

Viele Veranstaltungen und Workshops

Insgesamt sind auf der LGS rund 2.000 Veranstaltungen aus den Themenbereichen Musik, Kunst und Kultur geplant. Dazu werden auch zahlreiche Workshops zu aktuellen Natur- und Gesundheitsthemen angeboten.

SWR ist Medienpartner

Der Südwestrundfunk ist offizieller Medienpartner der Landesgartenschau. So sind auf dem Gelände auch Veranstaltungen des SWR geplant. Zum Beispiel findet am 12. Mai ein deutsch-französischer Tag statt. Auf einer SWR-Bühne gibt es Musik, Interviews und Unterhaltung. Außerdem wird die Sendung SWR4 Baden-Württemberg aus dem Studio Freiburg an diesem Tag live von der LGS gesendet.