Großes Landesfest bei den Heimattagen in Offenburg

Mit einem bunten Programm aus Musik, Kultur, Faßanstich und großem Umzug feiert Offenburg am Wochenende das Finale der Heimattage. Im Mittelpunkt steht auch das Freiheitsfest.

Das Finale der Heimattage 2022 am 10. und 11. September in Offenburg soll ein buntes Fest für jeden Geschmack werden: Vor allem aber Fans von Trachten und Brauchtum sollen auf ihre Kosten kommen, kündigt die Stadt Offenburg an. Beim Landesfest werden vier Bühnen in der Innenstadt mit Live-Musik bespielt, ein Kulturprogramm lädt zum Mitmachen und Mitdenken ein.

Offenburg freut sich auf das Landesfest der Heimattage SWR Ulf Seefeldt

70 Gruppen beim Umzug am Sonntag

Ein Höhepunkt wird der farbenfrohe Landesfestumzug. Er beginnt am Sonntag um 14 Uhr mit einem Kanonenschuss der Hecker Gruppe Offenburg. Anschließend präsentieren über 70 Gruppen die Vielfalt des Landes Baden-Württemberg. Trachtengruppen, Fanfarenzüge, Reiterstaffeln und Festwagen aus dem ganzen Land sind dabei.

"Lady Liberty" im Salmen aufgestellt

Gleichzeitig mit dem Landesfest wird es auch ein Freiheitsfest rund um den Offenburger Salmen geben. Das lässt in die Zeit der badischen Revolution eintauchen. Hier wird die Verkündung der "13 Forderungen des Volkes" im Offenburger Salmen vor 175 Jahren gefeiert. Im Salmen selbst können Besucherinnen und Besucher einen 270-Grad-Film erleben. Und im Foyer wird das Kunstwerk "Lady Liberty“"ausgestellt, ein Symbol der Demokratiebewegung in Hongkong.

Anreise mit ÖPNV empfohlen

In der Innenstadt kommt es über das Festwochenende zu veränderten Verkehrsführungen. Besucherinnen und Besuchern wird empfohlen, mit Bus, Bahn und Fahrrad anzureisen. Mit dem Offenburger Stadtbus fahren alle kostenlos von den Offenburger Ortsteilen in die Innenstadt und zurück. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.