Die Landesärztekammer rät zu frühzeitigen Zeckenschutzimpfungen, um einer Hirnhautentzündung durch das FSME-Virus vorzubeugen. Gesamt Südbaden gilt inzwischen als Risikogebiet für FSME-Infektionen, die durch Zeckenbisse ausgelöst werden können. Wer sich in der kalten Jahreszeit immunisieren lasse, habe im Frühling und Sommer den ausreichenden Schutz, so die Ärztekammer. Im letzten Jahr hatte sich die Zahl der FSME-Fälle im Land verdoppelt. Die Gefahr einer Infektion ist in Südbaden inzwischen flächendeckend hoch. Die höchsten Inzidenzzahlen hatten im letzten Jahr die Landkreise Waldshut, der Schwarzwald-Baar-Kreis und die Ortenau. Sie gehörten zu den in Deutschland am stärksten betroffenen Gebieten.