Brände, Explosionen und Höhenrettung: Landesfeuerwehrtag in Kehl

Beim Landesfeuerwehrtag in Kehl dreht sich bis Sonntag alles um die Feuerwehr. Die Besucherinnen und Besucher können bei Vorführungen und Wettkämpfen die Aufgaben der meist Ehrenamtlichen kennenlernen.

Feuerwehren aus ganz Baden-Württemberg sowie dem Elsass treffen sich von Freitag bis Sonntag in Kehl (Ortenaukreis) beim 13. Landesfeuerwehrtag. Der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e. V. erwartet über hunderttausend Besucherinnen und Besucher. Das große Feuerwehrereignis findet nur alle fünf Jahre statt. Schon seit dem 14. Juli organisieren Feuerwehren aus dem ganzen Land Aktionen in Kehl und im Ortenaukreis, wie zum Beispiel eine Oldtimer-Rundfahrt.

Vielseitige Feuerwehrarbeit: Am Rhein wurde auch das grenzüberschreitende Feuerlöschboot "Europa 1" vorgeführt. SWR Ulf Seefeldt

Feuerwehrleute netzwerken in Kehl

Von einer Feuerwehrmesse über Vorführungen zur Brandbekämpfung und Höhenrettungsübungen bis hin zu Feuerwehrsportwettkämpfen ist am Wochenende in Kehl einiges geboten. Der Organisator will der Öffentlichkeit die Arbeit der Feuerwehren zeigen. Aber es ist auch ein Treffpunkt für alle Feuerwehrleute im Land, zum Informieren und Vernetzen. Auf der Internetseite der Stadt Kehl ist das ausführliche Programm zu finden.

"Der Landesfeuerwehrtag ist die Visitenkarte der baden-württembergischen Feuerwehr."

SWR-Reporter Ulf Seefeldt war am Samstag in Kehl und hat sich von der Begeisterung vor Ort anstecken lassen:

Eine von 183.000 ehrenamtliche Feuerwehrleuten in BW

In Baden-Württemberg gibt es über 1.000 Gemeindefeuerwehren mit rund 183.000 Feuerwehrleuten, die fast alle ehrenamtlich tätig sind. Eine wichtige Tätigkeit, die schon lange keine "Männersache" mehr ist, wie das Beispiel von Feuerwehrfrau Jessica Kolb zeigt.

Seit fünf Jahren ist Jessica Kolb ehrenamtlich bei der Feuerwehr in Rust (Ortenaukreis). Damit hat sich die 45-Jährige einen Kindheitstraum verwirklicht. SWR Ulf Seefeldt

Seit fünf Jahren arbeitet Kolb ehrenamtlich bei der Feuerwehr in Rust (Ortenaukreis). Die 45-Jährige hat sich damit einen Kindheitstraum verwirklicht. Beim Landesfeuerwehrtag in Kehl können auch Besucherinnen und Besucher selbst mal in die Rolle eines Feuerwehrmannes oder einer Feuerwehrfrau schlüpfen und so die Vielfalt der Aufgaben in der Feuerwehr kennenlernen.