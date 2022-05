Neuer Studiengang Sonderpädagogik ab 2023

Im Kampf gegen den massiven Lehrermangel will das Land mehr Sonderpädagogen ausbilden. An der Pädagogischen Hochschule Freiburg soll der Studiengang Sonderpädagogik neu geschaffen werden. Ab dem übernächsten Wintersemester sollen an der PH in Freiburg 175 Lehramtsstudierende jährlich ausgebildet werden. Das hat die Landesregierung aus Grünen und CDU am Dienstag in Stuttgart auf Vorschlag von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer beschlossen. Damit würden die bisherigen Kapazitäten um ein Drittel erhöht. Die Entscheidung für Freiburg liege auch darin begründet, dass es in Südbaden besonderen Mangel an Lehrkräften gebe, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Hintergrund für den hohen Bedarf an Sonderpädagogen ist unter anderem, dass immer mehr Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden.