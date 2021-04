Es gelte, das Bedürfnis älterer geimpfter Menschen nach Normalisierung im Blick zu behalten, wie ebenso alle Erkenntnisse des Gesundheitsschutzes, erklärte dazu Minister Lucha am Montagnachmittag bezüglich der Vorgänge im Seniorenheim Steinen.

Danach sollen die gegen Covid-19 geimpften Seniorinnen und Senioren des Mühlehofs in Steinen sowie geimpfte Mitarbeiter sich in der Cafeteria treffen und gemeinsam essen dürfen. Grundsätzlich sollen nun in Baden-Württemberg die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts umgesetzt werden. Demnach müssen vollständig Covid-19 geimpfte, symptomlose Personen sich nicht mehr absondern, teilt der Gesundheitsminister in einem Schreiben mit.

Nach der RKI-Empfehlung gilt ein Impfschutz als vollständig, wenn seit der letzten vorgeschriebenen Impfdosis 14 Tage vergangen sind. Dabei sind alle in der EU zugelassenen Impfstoffe anerkannt. Die Landesregierung wird die Corona-Verordnung hinsichtlich der "Absonderung" entsprechend anpassen. So soll eine Ausnahmeregelung gelten, wonach sich geimpfte Menschen nicht mehr in Quarantäne begeben müssen, wenn sie Kontakt zu einer Corona-infizierten Person hatten.

Empfehlungen des RKI-Instituts umsetzten

Auch die Regelungen für die Einreise-Quarantäne bei geimpften Personen werde angepasst werden. Minister Lucha habe bereits in der vergangenen Woche mit einem Schreiben an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn darauf hingewiesen, dass wichtige Fragen im Umgang mit Doppeltgeimpften ungeklärt seien und darum gebeten, eine Klarstellung für ein bundeseinheitliches Vorgehen zu erhalten. Vor dem Hintergrund, dass diese Klarstellung durch den Bund noch immer nicht erfolgt sei, übernehme das Land jetzt die Initiative, heißt es in dem Schreiben.

Änderungen noch diese Woche

Die Gerichte hätten zurecht auf den entsprechenden Handlungsbedarf hingewiesen, argumentiert Minister Lucha. Aufgrund des Cafeteria-Streits im Seniorenheim Mühlehof in Steinen hatte unter anderem auch das „Kuratorium Deutsche Altershilfe“ rechtliche Bedenken zu den sehr restriktiven Einschränkungen in Seniorenheimen geäußert. Damit die geimpften Seniorinnen und Senioren wieder gemeinsam essen können, war deren Anwalt bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen.