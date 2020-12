per Mail teilen

Baden-Württemberg will den kleinen Grenzverkehr nach Frankreich und in die Schweiz einschränken. Nach SWR-Recherchen sollen der Einkaufs- und der Skitourismus mit einer Quarantäne-Pflicht unterbunden werden.

Wegen der angespannten Infektionslage will die baden-württembergische Landesregierung nach SWR-Informationen den Grenzverkehr auf ein zwingend notwendiges Maß reduzieren. Ab Mittwoch soll eine neue Verordnung gelten, wonach die Quarantäne freie Ein- und Ausreise zwischen Baden-Württemberg, Frankreich und der Schweiz aus touristischen Gründen oder zum Einkaufen nicht mehr möglich ist.

Nach Einkaufen oder Skifahren zehn Tage Quarantäne

Wer beispielsweise aus Baden-Württemberg einen Ski-Ausflug in die Schweiz macht, muss danach ebenso zehn Tage in Quarantäne wie umgekehrt Schweizer oder Franzosen, die in Baden-Württemberg einkaufen.

24-Stunden-Regel bei triftigen Gründen gilt weiterhin

Ohne Quarantäne-Pflicht bleiben dagegen wie bisher Grenz-Übertritte aus beruflichen, medizinischen oder familiären Gründen bei einem Aufenthalt bis zu 24 Stunden. Auch grenzüberschreitende Partnerschaften sind von der neuen Regelung nicht betroffen.