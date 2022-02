Volksbank auf Wachstumskurs

Die Volksbank Lahr befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs. Der Fusion mit anderen Volksbanken wurde bei der Bilanzpressekonferenz erneut eine Absage erteilt. Erstmals in ihrer Geschichte hat die Volksbank Lahr im Jahr 2021 eine Bilanzsumme von über drei Milliarden Euro erwirtschaftet. Ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und das unter schwierigen Bedingungen – Stichwort Corona-Pandemie. Das Kreditinstitut verfügt über reichlich Eigenkapital. Entsprechend soll es weiter nach oben gehen. Die Kunden helfen dabei fleißig mit. Sie sparen und legen viel Geld an, vor allem in Fonds. Ein Zusammenschluss mit anderen Volksbanken steht nicht an. Während die Volksbank Offenburg sich weiter ausdehnt, fühlen sich die Lahrer in ihrem Geschäftsumfeld sehr wohl, hieß es.