Nach Nazi-Vergleich: Kündigung von Polizeiärztin ist rechtens

Die Polizeiärztin aus Lahr (Ortenaukreis) ist mit ihrer Kündigungsschutzklage gescheitert: Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg in Freiburg war ihre Entlassung wegen öffentlicher Kritik an der Corona-Politik rechtens.

Vergleiche mit dem Nationalsozialismus

Die Lahrer Ärztin habe in einer Zeitungsannonce die Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit dem Ermächtigungsgesetz aus der Nazizeit gleichgesetzt. Insbesondere habe sie gegen die Pflicht verstoßen, sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen, so die Begründung des Gerichts. Mit ihrer Kritik an der Corona-Politik sei die 55-Jährige als Polizistin im öffentlichen Dienst zu weit gegangen. Das Gericht hat die Revision zum Bundesarbeitsgericht nicht zugelassen, wie ein Sprecher mitteilt.

Polizeiärztin wurde 2021 entlassen

Die Medizinerin war im November 2020 nach einjähriger Tätigkeit in Lahr freigestellt worden. Das Land Baden-Württemberg hatte ihr im Februar 2021 gekündigt. Die Begründung: Mangelnde Eignung für die Tätigkeit als Polizeiärztin, Verletzung der Treuepflicht und Bekämpfung der verfassungsmäßigen Ordnung.

Die Ärztin sah dies jedoch anders. Sie berief sich unter anderem auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit. Eine entsprechende Kündigungsschutzklage in erster Instanz vor dem Arbeitsgericht Offenburg wurde im August 2021 abgelehnt. Einen Monat später legte sie Berufung ein.

In Lahr als Corona-Kritikerin bekannt

Die Ärztin war von 2019 bis zu ihrer Kündigung im März 2021 im polizeiärztlichen Dienst an der Hochschule der Polizei in Lahr in Teilzeit beschäftigt. Im vergangenen Dezember wurde sie vom Amtsgericht Lahr wegen Ausstellens von Gefälligkeitsattesten zur Maskenpflicht zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro verurteilt. Auch hier hatte sie angekündigt, in Berufung gehen zu wollen.

Die Ärztin ist in der "Querdenker"-Szene bekannt. Sie gilt als Initiatorin der Anti-Maßnahmen-Proteste in Lahr. Laut ihrer Homepage hat die 55-Jährige nach ihrem Medizinstudium eine Ausbildung zur Heilpraktikerin und Osteopathin absolviert.