Pärchen liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch Lahr (Ortenaukreis) hat die Polizei am Freitagmorgen einen Mann und eine Frau festgenommen. Drei Polizisten wurden leicht verletzt. Ein 25-jähriger Mann und eine 35 Jahre alte Frau waren gegen 5 Uhr mit einem PS-starken Auto in Lahr unterwegs. Als Polizisten den Wagen kontrollieren wollten, drückte der Fahrer aufs Gaspedal und raste davon. Es kam zu einer Verfolgung durch die Innenstadt mit mehr als 100 Stundenkilometern. Beim Überholen streifte das Fluchtfahrzeug dabei ein anderes Auto. Kurze Zeit später kam es dann doch zur Kontrolle: dabei griffen der Mann und die Frau die Polizisten an. Den Beamten gelang es dann aber, das Duo festzunehmen.