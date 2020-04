75 Jahre ist es inzwischen fast her, dass am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg endete. Am Oberrhein kamen die Franzosen Ende März bei Speyer über den Rhein und haben nahmen dann von Norden her das Oberrheintal ein. In manchen Städten und Dörfern ging das alles kampflos ab, andernorts wurde heftig gekämpft. Zum Beispiel in Lahr.

