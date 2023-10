38-Jähriger kommt bei Autounfall in Lahr ums Leben

Bei einem Autounfall in Lahr (im Ortenaukreis) ist ein 38-Jähriger am Freitagabend ums Leben gekommen. Seine 19-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.

Ein 38-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Flughafens in Lahr (Ortenaukreis) tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam er gegen 22:45 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Vermutlich war er laut Polizei zu schnell unterwegs gewesen.

Das Auto habe sich danach mehrfach überschlagen und der 38-Jährige sei dabei aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Der Mann sei noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen gestorben, so ein Sprecher der Polizei in Offenburg (Ortenaukreis) am Samstagmorgen.

Beifahrerin wird leicht verletzt

Die 19-jährige Beifahrerin des Mannes wurde leicht verletzt. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Neben den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg waren auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Lahr im Einsatz.