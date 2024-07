Lagerhalle in Lahr abgebrannt

Am Dienstagmorgen ist in Lahr im Ortenaukreis eine Lagerhalle völlig ausgebrannt. Laut Polizei brach das Feuer in den frühen Morgenstunden in einem Container aus und griff dann auf ein Gebäude über. Din Mitarbeiter in der Nachtschicht wurde durch die Rauchentwicklung leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Millionen Euro. Die Brandursache ist noch unklar, die Nachlöscharbeiten dauern an.