Die Innenstadt von Waldshut hat sich in den letzten Monaten stark verändert. Manches kommt, manches geht - so steht es auf der Internetseite eines Modegeschäftes. Fast könnte man meinen das seien die Folgen des Lockdowns. Weit gefehlt.

Es gibt zahlreiche Geschäftsleerstände. Ein großes Schuhgeschäft hat zu. Ein Schreibwarengeschäft nur ein paar Meter weiter ist ebenfalls dicht. In der Fußgängerzone verdeckt ein Bretterverschlag die ganze Front eines ehemaligen Ladens. Hier wird umgebaut. Es ist noch nicht klar, was dort reinkommt.

Dass dafür der Lockdown in der Hochzeit der Corona-Krise im Frühjahr verantwortlich sei, stimme so nicht, sagt Thomas Wartner. Er ist im Vorstand des Werbe- und Förderungskreises Waldshut und Inhaber eines Modehauses. Es werde eben viel umgebaut und neu gemacht, das sei grundsätzlich ja positiv.

Hohe Ladenmieten und Internethandel schaden dem Einzelhandel

Zu schaffen machen den Einzelhändlern in Waldshut allerdings die hohen Mieten, seit 2015 gibt es einen regelrechten Hype. Die Freigabe des Franken-Kurses habe die Mieten in der Grenzstadt explodieren lassen, heißt es aus den Kreisen der Einzelhändler. Seither sind sie nicht auf ein Normalmaß zurückgekehrt. Außerdem hat der Internethandel dafür gesorgt, dass weniger Laufkundschaft in die Waldshuter Innenstadt zum Einkaufen kommt.

Seit dem Sommer macht sich nun der Tourismus wieder positiv bemerkbar, auch die Kunden aus der Schweiz sorgen für gute Umsätze. Der Werbe- und Förderkreis Waldshut setzt weiter auf die Regionalität und darauf, dass das Bewusstsein, dass man vor Ort einkauft, im Laufe der Corona-Pandemie gestiegen sei.