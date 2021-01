Einen Impftermin zu bekommen gleicht aktuell schon fast einem Lottogewinn. Das liegt zum einen daran, dass der Impfstoff Mangelware ist. Die Menschen ärgern sich aber auch über das umständliche Buchungssystem der Kassenärztlichen Vereinigung. Die KV weist Vorwürfe allerdings zurück.

Über 80-Jährige mit Terminsuche überfordert

In Deutschland wird immer wieder darüber debattiert, dass es zu viele Menschen gibt, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen. Denjenigen allerdings, die das wollen, wird es aktuell nicht gerade leicht gemacht. Die ersten, die an der Reihe sind, die über 80-Jährigen, sind frustriert. Sie müssen sich, um an einen Termin zu kommen, einem aufwendigen Prozedere unterziehen. Ohne fremde Hilfe, kaum zu bewältigen. Doch selbst jüngere Menschen kommen damit an ihre Grenzen. Zu zeitaufwendig und ineffektiv, so die Kritik.

Mangelnder Impfstoff ist Grund für Terminstau

Die kassenärztliche Vereinigung, die das komplizierte Verfahren organisiert, verteidigt das System. Der Stau in den Telefonhotlines und das überlastete Buchungsportal im Internet seien nicht selbstverschuldet. Es liege daran, dass es zu wenig Impfstoff gebe und in der Folge zu wenig Termine vergeben werden könnten, sagt Johannes Fechner, Arzt aus Emmendingen und stellvertretender Vorsitzender der KV Baden-Württemberg. Pro Impfzentrum seien täglich gerade mal 60 Impfungen möglich. Die Terminvergabe gleiche also leider fast einer Lottoziehung. Die Hoffnung ist, dass sich die Situation rasch ändert.

Schriftliche Einladungen keine Alternative

Immerhin: am Online-System gab es inzwischen Korrekturen. So muss man inzwischen das Impfzentrum angeben. Dadurch soll ein kreisübergreifender Impftourismus verhindert werden. Bislang konnte es sein. dass Impfberechtigte aus Stuttgart zum Beispiel nach Tuttlingen geschickt wurden oder dann von Tuttlingen nach Freiburg. Weiter gibt es nun bereits vor der Suche den Hinweis, wenn keine Termine mehr vorhanden sind. So spart man sich Zeit und Nerven. Für weitere Korrekturen sieht die KV keinen Bedarf. Alternative Verfahren, beispielsweise das Verschicken von Einladungsschreiben an ältere Menschen, wie es nun in Berlin praktiziert wird, sind für Johannes Fechner keine Option.

