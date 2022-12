Dinosaurier-Geschrei lässt Nachbarn nicht schlafen

Kurioser Polizeieinsatz in Weil am Rhein

Am Nikolaustag musste die Polizei in Weil am Rhein wegen ungewöhnlicher Urzeitschreie ausrücken. Der Grund waren Dinosaurier.

Die Polizei in Weil am Rhein ist am Dienstagabend gegen 23:15 Uhr wegen Dinosauriergebrüll alarmiert worden. Die Urzeittiere hatten mit Geschrei die Nachtruhe der Nachbarn gestört. Dinosaurier-Ausstellung als Lärmquelle Wie die Polizei am Mittwochvormittag mitteilte, seien "unerschrockene Einsatzkräfte" zum Festplatz in Otterbach geeilt und fanden die Tiere tatsächlich vor. Allerdings handelte es sich dabei nicht um lebende Ausstellungsstücke und das entsprechende Geschrei kam von einem Band. Die Soundmaschine wurde abgestellt und es kehrte wieder Ruhe ein. Der Polizei war das ungewöhnliche Geschrei ein Tweet wert: 🦕 #WeilamRhein: #Dinosaurier stören Nachtruhe: https://t.co/Q1eVCmqBFH Gegen 23:15 Uhr war der #Polizei schauriges Tiergeschrei vom Festplatz in Otterbach gemeldet worden. https://t.co/sDEtJA9uXC