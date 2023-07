Grafitti-Kunst auf Schleusen, Wasserwerken und Brücken sind im Grenzland beliebt. Auch der Radweg bei Sasbach-Marckolsheim hat einen neuen Anstrich bekommen - von einem Banksy-

Schleusen, Wasserkraftwerke und Brücken am Rhein sind oft weniger anschauliche Bauten: viel Beton, wenig Farbe. Der britische Streetart-Künstler Inkie will das ändern und hat sich am Radweg, der Sasbach am Kaiserstuhl mit dem französischen Marcholsheim verbindet, mit Graffiti verkünstelt.

Der Künstler "Inkie" hat das Kunstwerk in acht Tagen gesprüht. Gesprayt hat er unter anderem den Kaiserstuhl und die Vogesen, unterbrochen von Blumen- und Tiermotiven. . Stanislas Belhomme vom Street-Art Museum Vauban in Neuf-Brisach ist begeistert. "Er beschäftigt sich immer sehr mit seiner Umgebung, hat viel geforscht, um herauszufinden, welche Fische es im Rhein gibt, welche Bäume, welche Berge“, erzählt der Museumsleiter aus Neuf Brisach.

Französische und deutsche Lorelei

Inkie, der Grafitti-Künstler aus Bristol, hat seine Signatur "in eine Lorelei mit Fischen verwandelt." Er stellt sich zwei Rheinnixen vor, die sich in der Flussmitte treffen. Das Lied der Sirenen hat dazu geführt, dass sie sich an der Grenze annähern und Freundinnen werden. Die französische und deutsche Lorelei.

Bindeglied zwischen den beiden Ländern

Der neuen Radweg zwischen Marckolsheim und Sasbach wird zum 60. Jahrestag des Elysée-Vertrags eröffnet. Eingeweiht wird die neue Fahrradbrücke am 9. Juli mit der Veranstaltung "La Bicyclette - Rad-Rhein-Brückenfeste", die auf allen fünf Radübergängen des Rheins gefeiert wird.