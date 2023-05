Rottweil: Kunst als Platzhalter regt zu autofreier Innenstadt an

Das Forum Kunst Rottweil hat Kunst-Objekte installiert. Als sogenannte Platzhalter auf Parkplätzen regen sie zu einer autofreien Innenstadt an.

Mitten in der Innenstadt von Rottweil "liegt" ein Segelboot "vor Anker". Es ist festgezurrt in einem mit Wasser gefüllten Kubus aus Metall. Das Kunst-Objekt mit dem Segelboot ist eines von jetzt drei Werken, die Forum Kunst als "Platzhalter" in Rottweil aufgestellt hat. Jüngst wurde etwa die neue Skulptur der Frankfurter Künstlerin Emilia Neumann in Position gebracht. Mit dieser Aktion soll nicht nur das Stadtbild aufgelockert werden - sie soll auch anregen für eine autofreie Innenstadt.

Die Seitenstraße in der Innenstadt ist gut befahren. Doch an diesem Donnerstag geht nichts mehr. Stau! Zweieinhalb Tonnen Kunst wollen an ihren neuen Platz. Eine große Baumaschine rangiert dafür mitten auf der Straße und hievt das Werk sachte vom Transport-Anhänger. Es ist ein Sockel aus rostigen Stahlwänden mit bunten Betonskulpturen obendrauf. Zwei Parkplätze werden dafür geopfert.

Platzhalter-Kunst regt an mit dem Ziel: autofreie Innenstadt in Rottweil

Initiator Jürgen Knubben vom Forum Kunst in Rottweil erklärt: "Wir besetzen sozusagen Orte, die im Laufe der nächsten Jahre umgestaltet werden, mit Platzhaltern aus Kunst." Mit Blick auf die Landesgartenschau, deren Gastgeberin die Stadt Rottweil 2028 sein wird, gebe es nämlich auch ein neues Mobilitätskonzept, so Jürgen Knubben. Dieses sehe vor, dass der "ruhende Verkehr" aus der Innenstadt verschwinden und dem Menschen und eben auch der Kunst weichen soll. Gemeint ist damit: "Autos parken bitte außerhalb der Innenstadt", klärt Jürgen Knubben auf. So werden die Platzhalter, ihren jeweiligen Standort in Rottweil von Zeit zu Zeit auch noch wechseln. Insgesamt fünf solcher Kunstwerke soll es einmal geben und zu einer autofreien Innenstadt anregen.

Reaktionen gemischt: Kunst als Platzhalter in Rottweil regt auch auf

Die Reaktionen von Menschen in Rottweil auf die Aktion des Forums Kunst sind durchwachsen. Von "Superidee" bis "wie kann man nur" und "das geht ja gar nicht", reichen die Urteile. Vor allem Autofahrerinnen und Autofahrer, die gerade auf der Suche nach einem Parkplatz sind, gewinnen der Kunst-Aktion kaum etwas Positives ab.

"Einen Parkplatz zu verbauen finde ich nicht gut. Davon gibt es eh zu wenige!"

Kunstliebhaber Jürgen Knubben hat dafür sogar Verständnis: "Zunächst gibt es da natürlich Kritik, keine Frage. Aber auf Dauer werden die Bürgerinnen und Bürger schon auch spüren, dass weniger Autos in der Innenstadt genau diese lebendiger machen."

"Wir haben sogar mehr Parkraum geschaffen!"

Entwicklung der Innenstadt Rottweil: Platzhalter-Kunst schafft mehr Parkraum

Rudolf Mager, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung in Rottweil stellt auch klar, dass die Anwohnerinnen und Anwohner in der Innenstadt durch die Aktion sogar Parkraum gewonnen haben, denn, so Mager: "Der erste Schritt in der ganzen Diskussion war, dass wir den Autofahrern in Rottweil etwa 250 zusätzliche Parkplätze gegeben haben. Aber eben am Rande der Innenstadt."

Immerhin hat die Suche nach einem freien Parkplatz durch die bunte Kunst jetzt auch einen gewissen Unterhaltungswert.