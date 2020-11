per Mail teilen

Das Kunst-Handwerker im Elsass leidet. Die Weihnachtsmärkte sind abgesagt und andere Absatz-Möglichkeiten sind nicht in Sicht, denn viele Geschäfte müssen geschlossen bleiben.

Seine Leidenschaft ist das Glasblasen und auch nach 15 Jahren Berufserfahrung ist Sébastien Garrigue noch immer fasziniert davon. Er hat sich auf Glasperlen spezialisiert, kleine Kunstwerke, Schmuckstücke, alles Unikate. Er lebt davon. Am meisten verkauft er in der Vorweihnachtszeit. Doch in diesem Jahr ist alles anders.

"Wir haben immer noch das Glück, dass Kunden gezielt nach uns suchen und bestellen. Wegen dieser Kunden geben wir nicht auf, wir kämpfen dieses Jahr. Wenn wir nicht kämpfen würden, könnten wir gleich aufhören." Sébastien Garrigue, elsässischer Glaskünstler

Die Absage des Weihnachtsmarkts von Mulhouse trifft ihn hart. Der Platz im Zentrum wird leer bleiben: "Hier ist normalerweise unser Marktstand. Da ist die Ecke der Hütte. Jetzt gehe ich herum, hier ist die Tür und, so, jetzt bin ich in der Bude drin. Morgens mache ich den Bretterverschlag auf, und dann geht’s los. Ein ganz normaler Tag auf dem Weihnachtsmarkt. Normalerweise", bedauert der Glaskünstler Sébastien Garrigue.

Kein Weihnachtsmarkt, keine geöffneten Geschäfte. Auch die Boutique, in der er seine Waren verkauft, ist wegen des Lockdowns geschlossen. Das Internet ist momentan der einzige Weg, die Glasperlen zu verkaufen. Doch das macht den Verlust durch den Ausfall des Weihnachtmarkts nicht wett. Und der Blick in die Zukunft - ist düster.