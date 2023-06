Im Kulturhaus in Kehl (Ortenaukreis) ist eine Ausstellung von Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine zu sehen. Fotos, Collagen und Malereien befassen sich mit dem Krieg.

Der Titel der Ausstellung lautet "Tapfere Kunst". Zu sehen sind 85 Werke. Die Künstlerinnen und Künstler sind vor dem Krieg in ihrem Heimatland geflüchtet und leben jetzt in Kehl und Umgebung. Sie wollen mit ihren Werken auf ihre persönliche Situation und die Situation in der Ukraine aufmerksam machen. Und sie wollen die Kunstwerke verkaufen, um mit dem Geld einen gebrauchten Krankenwagen zu kaufen.

Kunstwerke der Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine im Kehler Kulturhaus. SWR Ulf Seefeldt

"Ich will zeigen, wie unser Land momentan aussieht."

Eine der Künstlerinnen ist die 24-Jährige Margarita Koshyl. Sie lebt seit über einem Jahr in Kehl. Die Leidenschaft der 24-jährigen aus Charkiw ist das Fotografieren. Margarita Koshyl ist froh, 15 ihrer Fotos in der Ausstellung zeigen zu dürfen. Zu sehen sind zerstörte Gebäude, zerstörte Städte. Sie hat aber auch Menschen fotografiert, die Hoffnung verbreiten wollen. Margarita Koshyl war kurz nach Kriegsbeginn zusammen mit ihrer Mutter aus der Ukraine geflüchtet. Sie hat ihren Freund zurückgelassen und Verwandte, ihr Medizinstudium unterbrochen. Die Fotos helfen ihr, all das zumindest etwas zu verarbeiten. "Ich will mit den Fotos meine Gefühle ausdrücken. Ich will zeigen, wie unser Land momentan aussieht und wie die Menschen unter dem Angriffskrieg leiden".

Werke der Ausstellung "Tapfere Kunst" im Kehler Kulturhaus. SWR Ulf Seefeldt

Für die Künstlerinnen und Künstler ist das alles sehr emotional. Der Krieg in ihrer Heimat, die Gedanken an Verwandte und Freunde, von denen manche gestorben sind. Die Kehler Integrationsbeauftragte Anna Kukharuk hat die Ausstellung mit organisiert. Auch sie stammt aus der Ukraine und ist vor dem Krieg geflüchtet. Anna Kukharuk hat in Rostock Deutsch studiert. Sie hofft, dass viele Menschen aus Kehl und Straßburg die Ausstellung anschauen und die Werke kaufen.

Die Ausstellung im Kehler Kulturhaus ist bis zum 28. Juli montags bis freitags zwischen 8.30 und 20.30 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet. Die Künstlerinnen und Künstler haben großes Interesse, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.