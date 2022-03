Kundgebung für Frieden in der Ukraine

Rund 900 Menschen haben am frühen Mittwochabend auf einer Kundgebung in Waldshut für den Frieden demonstriert. Vor dem Rathaus setzten sie so ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Es waren unter anderem Schilder zu sehen auf denen stand: „Stoppt Putin“. Wegen des Krieges in der Ukraine hatten die Narrenzünfte der Stadt Waldshut-Tiengen ihre traditionellen Fasnachtsverbrennungen abgesagt und stattdessen zu dieser Friedenskundgebung aufgerufen. Die Aktion wurde von Vertretern der Stadt, des Bundes, des Landes und des Landkreises unterstützt.