Es ist kein Einzelfall: Eine uneinsichtige Kundin verweigert im Supermarkt das Tragen der Maske während des Einkaufs. Ein Streit mit anderen Kunden und Angestellten entsteht.

Einkaufen müssen wir alle, aber kein Mensch hat Lust, sich dabei mit dem Coronavirus anzustecken. Ärgerlich ist es dann, wenn sich einige Menschen nicht an die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung halten. Am Donnerstag hat ein SWR4-Hörer einen entsprechenden Fall in einem Freiburger Discounter beobachtet.

Der Freiburger Theologieprofessor Andreas Uwe Müller hat am Donnerstag (27.08.) in einem Freiburger Discounter eingekauft. Als um ihn herum die anderen Kunden und Kundinnen begannen, aufgeregt zu diskutieren, wandte er sich um: Eine Kundin verweigerte das Tragen einer Maske und blieb auch nach Aufforderungen von anderen Kunden und Angestellten uneinsichtig. Ein Streit schaukelte sich hoch.

Ein Einzelfall oder Alltag in Coronazeiten?

Nahezu täglich - manchmal sogar mehrfach täglich - würde die Polizei zu Einsätzen gerufen, weil sich Menschen ganz bewusst ohne Mund-Nasen-Bedeckung in Einkaufsmärkten oder Ladengeschäften aufhielten, erzählt Michael Schorr vom Polizeipräsidium Freiburg. Grundsätzlich sei das Supermarktpersonal der richtige Ansprechpartner, wenn Kunden die Maske nicht korrekt tragen würden, so Michael Schorr. Der Kunde müsse davon ausgehen können, dass das Personal seiner Pflicht ie Corona-Hygieneregeln durchzusetzen nachkommt. Sei dies nicht möglich - weil der Angestellte etwa verbal oder physisch unterlegen sei und eine von Aggression getragene Situation vermeiden wolle - gebe es immer noch die Möglichkeit, die Polizei hinzuzuziehen.